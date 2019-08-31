«Кярпят» завоевал бронзу Кубка Мира, забросив семь шайб «Ред Буллу»
Финский клуб «Кярпят» завоевал бронзовые медали молодёжного Кубка мира по хоккею. В матче за третье место финский коллектив оказался сильнее австрийского «Ред Булла», одержав победу со счётом 7:4.
В первом периоде «Кярпят» обеспечил себе преимущество, забросив три шайбы усилиями Артту Хюрю, Туукки Тиексолы и Элиаса Хювяринена. «Ред Булл» ответил только голом Бастиана Экля. Второй период стал повторением первого: финский клуб забросил три шайбы, соперник — одну. В заключительном периоде «Ред Булл» продолжил сражаться за победу, забив два гола, авторами которых стали Лука Нюман и Деннис Лобах, но уступил.
Молодёжный Кубок Мира
31 августа 2019, суббота. 15:00 МСК
Кярпят-мол.
Оулу, Финляндия
Окончен
7 : 4
Ред Булл-мол.
Зальцбург, Австрия
1:0 Хюрю (Антти-Ройко, Хювяринен) – 02:27' (5x5) 2:0 Тиексола (Пухакка, Ванттая) – 02:58' (5x5) 3:0 Хювяринен – 16:51' (5x5) 3:1 Экль (Харниш, Линднер) – 17:54' (5x5) 4:1 Ванттая (Тиексола) – 23:09' (5x5) 4:2 Энглунд (Предан, Варейчка) – 23:37' (5x4) 5:2 Ванттая (Ярвитало, Лопонен) – 31:29' (5x5) 6:2 Пухакка (Ярвитало) – 33:50' (5x5) 7:2 Седлак (Тиексола, Ванттая) – 45:18' (5x4) 7:3 Нюман (Энглунд, Харниш) – 49:41' (5x4) 7:4 Лобах (Харниш) – 49:56' (5x5)
Напомним, сегодня в матче за первое место турнира сыграет ярославский «Локо», которому будет противостоять сборная AJHL.
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