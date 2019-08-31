«Кярпят» завоевал бронзу Кубка Мира, забросив семь шайб «Ред Буллу»

Финский клуб «Кярпят» завоевал бронзовые медали молодёжного Кубка мира по хоккею. В матче за третье место финский коллектив оказался сильнее австрийского «Ред Булла», одержав победу со счётом 7:4.



В первом периоде «Кярпят» обеспечил себе преимущество, забросив три шайбы усилиями Артту Хюрю, Туукки Тиексолы и Элиаса Хювяринена. «Ред Булл» ответил только голом Бастиана Экля. Второй период стал повторением первого: финский клуб забросил три шайбы, соперник — одну. В заключительном периоде «Ред Булл» продолжил сражаться за победу, забив два гола, авторами которых стали Лука Нюман и Деннис Лобах, но уступил.

Напомним, сегодня в матче за первое место турнира сыграет ярославский «Локо», которому будет противостоять сборная AJHL.