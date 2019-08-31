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Назаров — о наркотиках в НХЛ: промолчу, моё интервью могут прочитать в ФСКН

Назаров — о наркотиках в НХЛ: промолчу, моё интервью могут прочитать в ФСКН
Хоккей / НХЛ 0

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением об употреблении наркотиков в Национальной хоккейной лиге и оценил переход КХЛ на канадские площадки.

«Я промолчу даже о своих хоккейных временах. Потому что господа из ФСКН (Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. — Прим. «Чемпионата») России могут прочитать моё интервью. Если кто-то хочет задать мне вопросы без диктофона, я отвечу. И скажу одно: употреблять наркотики — это плохо. Ещё хуже — их распространять. Но в целом есть грань между распространением и употреблением. И люди наказываются по-разному.

Переход КХЛ на канадские площадки? Это как бизнес. Есть большой компьютер, а выпускают поменьше и потоньше, новые модели. То же самое и в хоккее. Появляются маленькие площадки. Я уже устал об этом говорить на протяжении последних 10 лет. Но повторю, что, во-первых, улучшится телевизионная картинка. Потому что насыщенность игры возрастёт, фигуры хоккеистов станут крупнее на экране, лучше видно шайбу. КХЛ борется за телевизионных болельщиков с другими видами спорта. Другое дело, что операторам нужно научиться, как красиво снимать хоккей. Это хорошо делают в Северной Америке.

Во-вторых, хоккеистам намного проще играть на маленьких площадках. Я же сам выступал, прекрасно это знаю. Ты меньше бегаешь, а значит, можешь играть большее количество матчей. Спокойно увеличивай регулярный чемпионат КХЛ на пять-семь игр. Проблем здоровью хоккеистов никаких не будет», — цитирует Назарова «Матч ТВ».

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