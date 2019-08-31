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Симмондс: разозлюсь, если не услышу гула в своей адрес в Филадельфии

Симмондс: разозлюсь, если не услышу гула в своей адрес в Филадельфии
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Уэйн Симмондс поделился ожиданиями от матча с «Филадельфией Флайерз» в грядущем регулярном чемпионате НХЛ. Напомним, Симмондс долгое время защищал цвета «лётчиков».

«Думаю, что очень сильно разозлюсь, если не услышу там недовольного гула с трибун в свой адрес. Я долго выступал за эту команду, почти восемь лет. Буду рад снова оказаться там. По-моему, встречей с нами они дома открывают сезон. Это здорово. Будет интересно.

Я был слишком молод, когда играл в „Лос-Анджелесе“. Не так много лет мне было, когда я оказался в „Филадельфии“, но там я вырос и многим обязан этому городу и клубу. Очень высоко ценю то, что они для меня сделали», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.

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