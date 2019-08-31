Морозов: канадцы не подозревали, что конкуренция на Кубке мира настолько высокая

Управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о высокой конкуренции на молодёжном Кубке мира.
«У канадцев очень хорошая команда, они дошли до финала и дали настоящий бой «Локо». Сборная NAHL только вышла из отпуска, до турнира они вместе не тренировались. У них было всего пять дней в Москве на тренировки и один контрольный матч. На следующий год они обещали подготовиться гораздо лучше и заранее. Они не подозревали, что конкуренция на турнире будет такой высокой.
6 сентября пройдёт Совет директоров КХЛ, где мы отчитаемся по турниру. Мы раздали анкеты представителям иностранных команд, они оценят наш турнир. Я пообщался с представителями всех команд, всем всё очень нравится, нет никаких претензий. В любом случае окончательная оценка будет дана 6 сентября.
Насчёт Сочи мы пока не загадываем наперёд, но хотелось бы остаться здесь. Всем командам здесь очень нравится, в этом году было больше болельщиков, турнир набирает популярность. Мы очень рады этому, потому что условия прекрасные, все игры проводятся в одном дворце. Сегодня была отличная вывеска «Россия–Канада», которая привлекла много зрителей», — цитирует Морозова официальный сайт МХЛ.
- 31 августа 2019
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