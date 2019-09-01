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Светлов: не согласен с критиками Олкинуоры, ждём новый российско-финский раунд

Светлов: не согласен с критиками Олкинуоры, ждём новый российско-финский раунд
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов заступился за финского вратаря Юхо Олкинуору, который неудачно проявил себя в предсезонных матчах.

«Не соглашусь с критиками Олкинуоры, он адаптируется, прибавляет с каждым матчем. В том числе и в буллитных сериях, которые при двухочковой системе в КХЛ крайне важны. В нашем первом сезоне с «Адмиралом» — ещё пять лет назад — молодой Иванников переиграл опытного финского голкипера Ховинена.

Теперь ждём нового российско-финского раунда — профессиональной, дружной конкуренции Олкинуоры с Красоткиным, который на высоком уровне провел первый сезон в КХЛ. В принципе, предстоящий чемпионат крайне важен для Красоткина, ему нужно как можно быстрее восстанавливаться и прорываться к вершине. Потенциал есть! Повторюсь, как только Красоткин вернётся в строй, мы получим качественную бригаду, достойную «Адмирала»», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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