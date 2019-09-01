Голодец: для россиян хоккей — особая игра. Удивительные цифры наших зрителей

Вице-премьер правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец поделилась ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Для нас, россиян, хоккей — это особая игра. И она имеет огромное значение для наших зрителей. Это удивительные цифры. 6 млн зрителей посетили матчи прошлого сезона и около 125 млн – аудитория, которая смотрит КХЛ: видео-, теле- и интернет-трансляции.

Для нас это важная тема, потому что более 600 тыс. детей приходят в секции. В этом году мы видим, что спрос повышен и уже записываются в секции почти на 200 тыс. детей больше. Это ведёт к популяризации хоккея в нашей стране.

Мы действующие олимпийские чемпионы и возлагаем серьёзные надежды, конечно, в этом сезоне особые надежды, на чемпионат мира. Хочется, чтобы наша сборная команда выступила хорошо и на чемпионате.

Очень интересный сезон будет в КХЛ. Вижу, что много сильных команд и борьба будет нешуточной. Думаю, болельщиков ожидают очень интересные игры с разными нюансами, но победит сильнейший", — передаёт слова Голодец корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.