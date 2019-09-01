Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, почему в заявке команды на игру с ЦСКА (3:1) отсутствовал защитник Вячеслав Войнов.



«Войнов пропустил матч с ЦСКА из-за травмы. Небольшое повреждение, возможно, в следующем матче он уже сыграет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте первого периода. Константин Окулов совершил вираж за чужими воротами, затем сделал передачу к правому борту на Максима Шалунова, который решил бросить по воротам, и шайба пролетела под щитком Игоря Бобкова. «Ястребы» отыгрались на последней минуте отрезка, когда Коди Франсон реализовал большинство. Автором победной шайбы стал защитник омской команд Максим Чудинов. Максим решился на бросок из своей зоны, шайба проскочила между щитков Ларсу Юханссону и влетела в сетку ворот. Окончательный счёт установил Франсон, поразивший пустые ворота.