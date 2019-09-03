Вайсфельд — о матче «Металлург — СКА: судьи держали игру под контролем

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд оценил работу арбитров в матче «Металлург» — СКА (1:3).



«Игра между «Металлургом» и СКА мне понравилась. Хорошее движение, много моментов. Нескучный матч, вратари себя здорово проявили. Для начала регулярного чемпионата в Магнитогорске вообще идеальная вывеска. Полный стадион, приехал СКА, статусный матч.



Большинство у СКА хорошо даже без Гусева? Так в Питере и сейчас много перспективных ребят. «Магнитка», кстати, свою единственную шайбу тоже забросила в большинстве. Я заметил, что СКА в начале сезона старался действовать в большинстве попроще, ничего особо не выдумывая. Это логично.

Что касается удалений и судейства, то мне показалось, что Ромасько и Наумов хорошо отработали. Мне ничего не бросилось в глаза. Может, если детально смотреть, то что-то можно найти. В целом же судьи держали игру под контролем», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.