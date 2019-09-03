Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вайсфельд — о матче «Металлург — СКА: судьи держали игру под контролем

Вайсфельд — о матче «Металлург — СКА: судьи держали игру под контролем
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд оценил работу арбитров в матче «Металлург» — СКА (1:3).

«Игра между «Металлургом» и СКА мне понравилась. Хорошее движение, много моментов. Нескучный матч, вратари себя здорово проявили. Для начала регулярного чемпионата в Магнитогорске вообще идеальная вывеска. Полный стадион, приехал СКА, статусный матч.

Большинство у СКА хорошо даже без Гусева? Так в Питере и сейчас много перспективных ребят. «Магнитка», кстати, свою единственную шайбу тоже забросила в большинстве. Я заметил, что СКА в начале сезона старался действовать в большинстве попроще, ничего особо не выдумывая. Это логично.

Что касается удалений и судейства, то мне показалось, что Ромасько и Наумов хорошо отработали. Мне ничего не бросилось в глаза. Может, если детально смотреть, то что-то можно найти. В целом же судьи держали игру под контролем», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Миллионы «Магнитки» не напугали СКА. У Питера шикарное большинство
«Армейцы» отлично разыгрывают лишнего даже без Никиты Гусева, а Владимир Ткачёв снова забил.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент