Беспалов пропустил курьёзный гол, выскочив из ворот навстречу сопернику

Рижское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Игра состоялась в столице Риги и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.



Победу хозяева в дополнительное время принёс нападающий Картер Эштон. Он воспользовался ошибок голкипера красно-белых Никиты Беспалова, выскочившего из ворот и не успевшего на перехват шайбы.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

Подопечные Олега Знарка пропустили шайбу на 12-й минуте после того, как Якоб Берглунд реализовал двойной численный перевес. Московский клуб сравнял счёт в середине второго периода стараниями Мартиньша Карсумса, отличившегося в формате «5 на 4». Основное время закончилось вничью, а победу хозяевам в овертайме принёс Картер Эштон.