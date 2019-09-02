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Беспалов пропустил курьёзный гол, выскочив из ворот навстречу сопернику

Беспалов пропустил курьёзный гол, выскочив из ворот навстречу сопернику
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Игра состоялась в столице Риги и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.

Победу хозяева в дополнительное время принёс нападающий Картер Эштон. Он воспользовался ошибок голкипера красно-белых Никиты Беспалова, выскочившего из ворот и не успевшего на перехват шайбы.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

Подопечные Олега Знарка пропустили шайбу на 12-й минуте после того, как Якоб Берглунд реализовал двойной численный перевес. Московский клуб сравнял счёт в середине второго периода стараниями Мартиньша Карсумса, отличившегося в формате «5 на 4». Основное время закончилось вничью, а победу хозяевам в овертайме принёс Картер Эштон.

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