Легенда «Динамо» на льду и воинственный Шипачёв. Яркие фото победы над «Торпедо»

2 сентября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» одержало победу над «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу столичного клуба.
Гости открыли счёт на 3-й минуте стараниями Джордана Шрёдера, но подопечным Владимира Крикунова потребовалось всего 11 секунд, чтобы восстановить равновесие, — отличился Вадим Шипачёв. Спустя ещё три минуты Андре Петерссон вывел бело-голубых вперёд, отличившись в формате «5 на 3». Во втором игровом отрезке Вячеслав Кулёмин укрепил преимущество московского клуба, забросив шайбу в меньшинстве. Чарльз Дженовей сократил отставание в счёте до минимума, но на большее гостей не хватило.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 2 сентября 2019
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