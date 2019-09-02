Индрашис: как получил травму? Отдали пас в одно место, вот так и получил
Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис поделился мнением о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (3:2).
«Потренировались три дня на этом льду. Конечно, всегда хотелось бы больше времени на подготовку. Дальше будет лучше. Мы всего пару дней занимались в этих сочетаниях. В дальнейшем сыграемся. Выиграли, все радуются. Всё на позитиве.
Было трудно вернуться на лёд. Сейчас со мной всё нормально. Надо у доктора спросить, когда швы снимут. Наверное, пять дней потребуется. Как всё произошло? Я ждал пас защитника, так мне в одно место его отдали, вот так всё и получилось», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.
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