Индрашис: как получил травму? Отдали пас в одно место, вот так и получил

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис поделился мнением о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (3:2).



«Потренировались три дня на этом льду. Конечно, всегда хотелось бы больше времени на подготовку. Дальше будет лучше. Мы всего пару дней занимались в этих сочетаниях. В дальнейшем сыграемся. Выиграли, все радуются. Всё на позитиве.



Было трудно вернуться на лёд. Сейчас со мной всё нормально. Надо у доктора спросить, когда швы снимут. Наверное, пять дней потребуется. Как всё произошло? Я ждал пас защитника, так мне в одно место его отдали, вот так всё и получилось», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.