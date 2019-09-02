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Казионов: смущает, что в лиге используют три разных размера площадок

Казионов: смущает, что в лиге используют три разных размера площадок
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нефтехимика» Денис Казионов поделился мнением о выездном матче с минским «Динамо» (4:2).

«У нас была какая-то тактика, и мы её придерживались. Шутка. Первая игра, было волнение с двух сторон первые 5-6 минут. Играли аккуратно и мы, и они, но мы забили первыми, это дало импульс. Потом второй период, два удаления — два гола. Играли активнее, не опускали руки, удалось забить ещё.

Игра стала быстрее на маленьких площадках. Смущает, что в лиге используют три разных размера площадок, но что делать. Где дают, там и играем. «Динамо» неплохо разыгрывали лишнего, мы сделаем из этого выводы.

Результаты предсезонной подготовки? Предсезонка есть предсезонка, сезон есть сезон», — передает слова Дениса Казионова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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