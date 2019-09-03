NBC — о голе Чудинова: сезон в КХЛ начался с гола, который не должен быть забит

Обозреватель североамериканской компании NBC Sports прокомментировал гол защитника «Авангарда» Максима Чудинова, забитый мощным броском из своей зоны в матче за Кубок открытия-2019 в ворота ЦСКА.
«Что это, волнение и дрожь перед первой игрой? Или всё ещё летний режим для игроков? Как бы то ни было, но первый матч сезона Континентальной хоккейной лиги начался с гола, который никогда не должен был быть забит. «Авангард» и ЦСКА играли в финале плей-офф прошлого года и на этот раз «Авангард» отомстил сопернику, выиграв 3:1, а Максим Чудинов забил гол, который обескуражил «стартёра» соперников Ларса Юханссона.
Чудинову не привыкать «бомбить» со своей синей линии, в прошлом он тоже отмечался подобными шайбами», — отмечает обозреватель Скотт Биллек, дополнительно выделяя первое набранное очко для бывшего игрока «Колорадо Эвеланш» Свена Андригетто.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере » КХЛ.
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