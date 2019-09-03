Гендиректор «Сочи»: как создавать команду МХЛ, если нет возрастов школы?

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев объяснил, почему у клуба нет полноценной системы, состоящей из собственных команд ВХЛ и МХЛ.

«Нужно быть объективным: как создавать и формировать команду МХЛ, если нет соответствующих возрастов школы? Сложно приглашать сюда детей, создавать условия для них, для родителей, если существует некоторое предубеждение: нет школы или школа маленькая, молодая – то это не традиционный хоккейный центр. Кроме того, по сравнению с большими городами мы объективно проигрываем в вопросе образования.

Про МХЛ, мне кажется, можно будет думать, когда у нас появятся выпускники школы. Сейчас мы работаем с «Капитаном» и московской школой «Русь». Московский регион богат на таланты, там можно найти очень интересных игроков, если держать глаза открытыми. Для нас это оптимальное решение в данный момент. Но мы знаем, что хоккейный потенциал Сочи, региона с такой инфраструктурой, огромен. Ничуть не хуже, чем в больших хоккейных городах. Здесь возможно всё: и сильная школа, и молодёжная команда, и команда Высшей лиги», — цитирует Воропаева пресс-служба клуба.