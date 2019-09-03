КХЛ объявила, что матч в Китае посетили 3,5 тыс. зрителей

«Куньлунь Ред Стар» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу хозяев. Матч впервые в истории лиги был сыгран в Шэньчжене на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады.
Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила, что на матче присутствовали 3,5 тысячи зрителей. На фото, сделанном во время игры, зрителей на трибунах видно очень мало.
Арена в Шэньчжэне использовалась на летней Универсиаде в 2011 году. Кроме того, здесь проходили матчи Канадской женской хоккейной лиги и выставочные игры НХЛ.
По итогам сезона-2018/19 китайский клуб не сумел пробиться в плей-офф КХЛ. В 62 матчах регулярного чемпионата «Куньлунь» набрал 51 очко и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Трактора», ставшего восьмым и получившего путёвку в плей-офф, составило семь очков.
- 3 сентября 2019
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:37
-
18:28
-
18:05
-
18:04
-
17:44
-
17:31
-
17:12
-
17:06
-
16:33
-
16:30
-
16:07
-
15:56
-
15:15
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:26
-
14:14
-
14:06
-
13:49
-
13:35
-
13:15
-
12:59
-
12:38
-
12:14
-
12:00
-
11:38
-
11:25
-
11:04