КХЛ объявила, что матч в Китае посетили 3,5 тыс. зрителей

«Куньлунь Ред Стар» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу хозяев. Матч впервые в истории лиги был сыгран в Шэньчжене на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады.



Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила, что на матче присутствовали 3,5 тысячи зрителей. На фото, сделанном во время игры, зрителей на трибунах видно очень мало.

Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.

Арена в Шэньчжэне использовалась на летней Универсиаде в 2011 году. Кроме того, здесь проходили матчи Канадской женской хоккейной лиги и выставочные игры НХЛ.



По итогам сезона-2018/19 китайский клуб не сумел пробиться в плей-офф КХЛ. В 62 матчах регулярного чемпионата «Куньлунь» набрал 51 очко и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Трактора», ставшего восьмым и получившего путёвку в плей-офф, составило семь очков.