«Барыс» начал сезон с домашнего поражения от «Адмирала»
Хоккейный клуб «Барыс» на домашней арене в Нур-Султане потерпел поражение от «Адмирала» из Владивостока, встреча регулярного чемпионата завершилась со счётом 1:3. Для обеих команд матч был дебютным в Континентальной хоккейной лиге сезона-2019/20.
Первая половина матча прошла без заброшенных шайб. На 32-й минуте счёт во встрече был открыт: точный бросок на свой счёт записал нападающий дальневосточного клуба Маркус Юнг. Вскоре подопечные Сергея Светлова упрочили преимущество благодаря удачному броску защитника Адама Альмквиста. На 51-й минуте команда хозяев сократила разрыв усилиями форварда Корбана Найта. Команда Андрея Скабелки пыталась организовать финальный штурм, но пропустила в пустые ворота.
- 3 сентября 2019
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