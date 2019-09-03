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«Барыс» начал сезон с домашнего поражения от «Адмирала»

«Барыс» начал сезон с домашнего поражения от «Адмирала»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Барыс» на домашней арене в Нур-Султане потерпел поражение от «Адмирала» из Владивостока, встреча регулярного чемпионата завершилась со счётом 1:3. Для обеих команд матч был дебютным в Континентальной хоккейной лиге сезона-2019/20.

Первая половина матча прошла без заброшенных шайб. На 32-й минуте счёт во встрече был открыт: точный бросок на свой счёт записал нападающий дальневосточного клуба Маркус Юнг. Вскоре подопечные Сергея Светлова упрочили преимущество благодаря удачному броску защитника Адама Альмквиста. На 51-й минуте команда хозяев сократила разрыв усилиями форварда Корбана Найта. Команда Андрея Скабелки пыталась организовать финальный штурм, но пропустила в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Юнг (Бакош, Альмквист) – 31:52' (5x4)   0:2 Альмквист (Юнг) – 36:39' (5x4)   1:2 Найт (Хелука) – 50:55' (5x4)   1:3 Стрельцов (Ломако) – 59:05' (en)
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