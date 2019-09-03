«Барыс» начал сезон с домашнего поражения от «Адмирала»

Хоккейный клуб «Барыс» на домашней арене в Нур-Султане потерпел поражение от «Адмирала» из Владивостока, встреча регулярного чемпионата завершилась со счётом 1:3. Для обеих команд матч был дебютным в Континентальной хоккейной лиге сезона-2019/20.



Первая половина матча прошла без заброшенных шайб. На 32-й минуте счёт во встрече был открыт: точный бросок на свой счёт записал нападающий дальневосточного клуба Маркус Юнг. Вскоре подопечные Сергея Светлова упрочили преимущество благодаря удачному броску защитника Адама Альмквиста. На 51-й минуте команда хозяев сократила разрыв усилиями форварда Корбана Найта. Команда Андрея Скабелки пыталась организовать финальный штурм, но пропустила в пустые ворота.