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ЦСКА победил «Ак Барс», дважды отыграв отставание в счёте

ЦСКА победил «Ак Барс», дважды отыграв отставание в счёте
Хоккей / КХЛ 0

Московский хоккейный клуб ЦСКА на домашнем льду оказался сильнее казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча закончилась со счётом 3:2. Для «Ак Барса» это был первый матч в сезоне-2019/20, ЦСКА 1 сентября проиграл «Авангарду» в Кубке открытия (1:3).

Первый гол в матче зрители в Москве увидели на девятой минуте — удачным броском отличился нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Иржи Секач и оформивший дубль Ткачёв. На 50-й минуте подопечные Игоря Никитина восстановили равновесие в счёте благодаря голу форварда Линдена Вея. За минуту до сирены Секач сделал дубль, принеся победу ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Ткачёв (Ожиганов, Фазылзянов) – 08:48' (5x5)   1:1 Секач (Григоренко, Капризов) – 38:49' (5x4)   1:2 Ткачёв (Азеведу, Хенкель) – 39:29' (5x5)   2:2 Вей (Капризов, Григоренко) – 49:57' (5x3)   3:2 Секач (Нестеров) – 58:56' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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