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Дедунов — о голе: забить, не бросая по воротам, это надо постараться

Дедунов — о голе: забить, не бросая по воротам, это надо постараться
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:1).

«У «Йокерита» был первый домашний матч, стоило предполагать, что они будут играть активно, поэтому нам пришлось потрудиться. Все выстояли, все молодцы. Пришлось много поработать в меньшинстве. Все ребята молодцы, проделали большую работу. Да, где-то пришлось много обороняться, но ничего, выстояли. Главное – это конечный результат, победа.

Можно ли сказать, что моя шайба — это награда за труды? Да, наверное, потому что забить гол, не бросая по воротам, это надо постараться. Сначала я бросил, вихрь ветра её подхватил, она в сторону улетела. А вот этот момент, даже не знаю, как его описать… Удача? Побольше бы таких забить», — цитирует Дедунова пресс-служба омского клуба.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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