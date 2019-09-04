Потапов: Бобков и Покка поймали, наверное, по 30 бросков на брата

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов подвёл итоги выигранного матча с «Йокеритом» (3:1).
«Конечно, всегда хочется забивать, но если бы команда выиграла, а мне не удалось забить, я бы не расстроился. Если бы два очка уехали в Омск — я был бы только рад. Но удалось отличиться, и мой партнёр забросил сегодня третью шайбу. Я очень рад, что нам удалось в определённый момент матча немножко успокоить их, повести в счете 2:0. Соперник, как и ЦСКА, оказывал давление в третьем периоде, но нужно отдать должное нашему последнему рубежу и Вилле, которые сегодня поймали поровну, наверное, по 30 бросков на брата. Никого не хочется выделять, сегодня вышел коллектив, сегодня вышла команда — и сыграла по заданию, старалась от начала и до конца. Где-то удалось, где-то нет, но начало положено. Хороший выезд, едем домой сейчас, набираемся сил и готовимся к домашней серии.
Мы встречались с «Йокеритом» на предсезонке, мы знали, что у них отличное большинство, и перед игрой разговаривали с ребятами, что нельзя им давать большинство. Но за счет активности соперника нам пришлось где-то нарушать правила, и они здорово позиционно атаковали, играя в большинстве. Но опять-таки надо отдать должное всем ребятам, которые выходили в меньшинстве: они убивали удаления, убивали время. Были опасные моменты, но когда полевые игроки не могли ничего сделать — нам помогал Боб», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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