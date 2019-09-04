Пашнин забил первый гол за «Салават» с передачи Кадейкина

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» проводят матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч проходит в Шэньчжене на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В ходе первого периода гости впереди (1:0).

Счёт во встрече открыл защитник уфимской команды Михаил Пашнин. Михаил получил передачу в средней зоне от Александра Кадейкина, докатил до ворот и с неудобной руки направил шайбу в цель. Для российского защитника эта шайба стала первой в «Салавате». В межсезонье Пашнин перебрался в уфимский клуб после разрыва контракта с ЦСКА.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Для команд эта встреча станет второй в новом сезоне. Вчера, 3 сентября, команда Курта Фрэйзера победила со счётом 4:3 Б. По сравнению с первым матче в составе уфимской команды произошла одна замена — Эдуард Гиматов в третьем звене заменил Вячеслава Солодухина.