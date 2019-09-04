«Куньлунь» — «Салават»: известны составы команд на повторный матч в Шэньчжене

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 4 сентября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Для команд эта встреча станет второй в новом сезоне. Вчера, 3 сентября, команда Курта Фрэйзера победила со счётом 4:3 Б. По сравнению с первым матче в составе уфимской команды произошла одна замена — Эдуард Гиматов в третьем звене заменил Вячеслава Солодухина.
«Куньлунь»:
Грубец (Смит);
Майоне — Мёрфи, Вольски— Брюле— Ип;
Челиос— Шустр, Дефацио— Кракнелл— Палола;
Бартли— Фрэм, Вонг— Кейн— Фу;
Хант — Локхарт — Верек
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов— Сергеев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Пашнин — Гареев, Гиматов— Кадейкин — Жарков;
Семёнов, Мухамадуллин, Амиров— Хохряков— Майоров.
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