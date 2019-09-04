«Куньлунь» — «Салават»: известны составы команд на повторный матч в Шэньчжене

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 4 сентября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Для команд эта встреча станет второй в новом сезоне. Вчера, 3 сентября, команда Курта Фрэйзера победила со счётом 4:3 Б. По сравнению с первым матче в составе уфимской команды произошла одна замена — Эдуард Гиматов в третьем звене заменил Вячеслава Солодухина.

«Куньлунь»:



Грубец (Смит);

Майоне — Мёрфи, Вольски— Брюле— Ип;

Челиос— Шустр, Дефацио— Кракнелл— Палола;

Бартли— Фрэм, Вонг— Кейн— Фу;

Хант — Локхарт — Верек



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов— Сергеев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Пашнин — Гареев, Гиматов— Кадейкин — Жарков;

Семёнов, Мухамадуллин, Амиров— Хохряков— Майоров.