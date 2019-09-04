Отец Грабовского: в семье сына основной язык — английский

Юрий Грабовский, отец тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского, поделился мнением о работе сына.



«Мы с ним общаемся в основном по семейным и бытовым вопросам. Сейчас живем вместе, я помогаю с домом, ремонтом и детьми. Сын уходит на работу рано утром и возвращается поздно вечером. Он весь в делах, так что дома с ним о хоккее вообще не говорим. Разве что сегодня я спросил о билетах на дебютный матч сезона, волновался, чтобы все родственники смогли попасть. Сейчас как раз мой отец, которому 91 год, должен подъехать за своим билетом.



Пока у сына есть контракт и желание находиться в Беларуси, семья будет рядом с ним. Тут даже вопросов не возникало. Старшие дети с сентября уже начали посещать белорусскую школу. Джаггер и Лили пошли в третий класс, хотя внучка на год старше. Но из-за слабого знания русского языка пришлось сделать шаг назад. Миша принципиально не хотел отдавать детей в англоязычную минскую школу, хотя здесь такая есть. Ему важно, чтобы они хорошо освоили русский.



В семье Грабовских основной язык — английский? Да, между собой они чаще всего говорят на английском, хотя Катя на бытовом уровне хорошо знает русский язык. Внуки учили русский только во время летних каникул у дедушки — я-то с ними по-русски говорю», — цитирует Юрия Грабовского Tut.by.