«Автомобилист» — «Витязь»: Ежов в шикарном прыжке выгреб шайбу с линии ворот

Голкиперу подмосковного «Витязя» Илье Ежову удался великолепный сейв в матче с екатеринбургским «Автомобилистом». 32-летний вратарь в отличном прыжке выгреб клюшкой шайбу с линии ворот.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин— Батыршин, Доус — Литовченко — Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд— Секстон;

Василевский — Трямкин, Рассейкин— Кучерявенко — Обидин;

Захаров, Валитов, Хрипунов — Попов — Мозер.



«Витязь»:



Ежов (Самонов)

Ержабек — Воронков, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Няттинен — Аалтонен — Йормакка;

Стасенко — Головков, Монс — Чернов — Шевченко;

Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Петраков.

