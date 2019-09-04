«Автомобилист» — «Витязь»: Ежов в шикарном прыжке выгреб шайбу с линии ворот
Голкиперу подмосковного «Витязя» Илье Ежову удался великолепный сейв в матче с екатеринбургским «Автомобилистом». 32-летний вратарь в отличном прыжке выгреб клюшкой шайбу с линии ворот.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Гуркин— Батыршин, Доус — Литовченко — Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд— Секстон;
Василевский — Трямкин, Рассейкин— Кучерявенко — Обидин;
Захаров, Валитов, Хрипунов — Попов — Мозер.
«Витязь»:
Ежов (Самонов)
Ержабек — Воронков, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Няттинен — Аалтонен — Йормакка;
Стасенко — Головков, Монс — Чернов — Шевченко;
Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Петраков.
- 4 сентября 2019
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