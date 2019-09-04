Афиногенов сыграет в официальном матче впервые с сентября 2018 года
Стал известен состав московского «Динамо» на матч с минским «Динамо», информирует официальный «твиттер» команды Владимира Крикунова. Встреча состоится сегодня, 4 сентября, начало игры — в 19:30 мск.
В состав «Динамо» вошёл нападающий Максим Афиногенов, отмечающий сегодня 40-летие. Для опытного форварда это первый официальный матч с 24 сентября 2018 года, когда он получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона.
«Динамо» М:
Бочаров (Кузнецов);
Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Григорьев — Зайцев, Алексеев — Игумнов — Афиногенов;
Волков — Миронов, Кулёмин — Ефремов — Моисеев;
Огурцов, Тарасов — Круглов — Муранов, Петунин.
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