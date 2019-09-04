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«Локомотив» — «Спартак»: гости забросили четыре шайбы за пять минут

«Локомотив» — «Спартак»: гости забросили четыре шайбы за пять минут
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» неудачно провёл второй период домашнего матча с московским «Спартаком». Гости за пять минут забросили в ворота «железнодорожников» четыре шайбы, авторами которых стали Александр Хохлачёв, Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин и Илья Талалуев. Результативной передачей отметился 17-летний защитник Александр Никишин, набравший первое очко в КХЛ.

В матче продолжается второй период, счёт 4:1 в пользу команды Олега Знарка.

Для «Локомотива» это первый матч в сезоне-2019/20, «Спартак» ранее проиграл рижскому «Динамо» (1:2 ОТ).

Посмотреть видео голов второго периода можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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