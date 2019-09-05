Варламов: я пришёл в «Айлендерс» не заменять кого-то. Цель — выиграть Кубок

Голкипер Семён Варламов поделился впечатлениями от перехода в «Нью-Йорк Айлендерс».
«Я заменяю Ленера? Я здесь не для того, чтобы заменять кого-то. Я здесь, чтобы помочь команде однажды завоевать Кубок Стэнли. Такова моя цель. Я счастлив за Робина, в прошлом году он проделал невероятную работу. „Айлендерс“ провели отличный сезон. Болельщикам все очень понравилось, и я уверен, что они ждут ещё одного хорошего года.
Когда ты сюда приезжаешь, играя за другую команду, то останавливаешься в Marriott. Всё, что ты видишь — это Coliseum и отель, и думаешь: „Это не лучшее место для жизни“. С нашим расписанием тяжело гулять и осматривать Лонг-Айленд. Но сейчас я тут нахожусь уже три недели, и это красивое место. Я им наслаждаюсь», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.
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