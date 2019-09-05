Теннисист Медведев: хоккей по телевизору смотреть не могу. Когда гол – непонятно

Полуфиналист Открытого чемпионата США и лучший теннисист России Даниил Медведев рассказал, за чем следит в американском спорте.
«НХЛ, НБА, но смотреть не получается, потому что в Европе поздно. Хоккей по телевизору смотреть просто не могу – за шайбой не уследить. Когда гол – непонятно. А как раз вживую очень понравилось смотреть хоккей», – рассказал Медведев в интервью «Евроспорту».
В полуфинале US Open Медведев сыграет с Григором Димитровым. В четвертьфинале Даниил и Григор обыграли швейцарцев: Медведев победил Стэна Вавринку со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1, а Димитров сломил сопротивление Роджера Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Благодаря выходу в полуфинал мэйджора Медведев гарантировал себе четвёртое место в рейтинге ATP и участие в итоговом турнире года в Лондоне.
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