Одержат ли «Барыс» и «Ак Барс» первые победы в сезоне?
Сегодня, 5 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Сибирь» — «Адмирал»;
— «Барыс» — Амур;
— «Йокерит» — «Ак Барс».
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
«Барыс» — «Амур». Прогноз: «барсы» исправятся перед болельщиками
Проблемы с дисциплиной редко переходят у команд Скабелки из матча в матч.
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