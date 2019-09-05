Одержат ли «Барыс» и «Ак Барс» первые победы в сезоне?

Сегодня, 5 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Сибирь» — «Адмирал»;

— «Барыс» — Амур;

— «Йокерит» — «Ак Барс».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.