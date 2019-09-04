«Барыс» — «Амур». Прогноз: «барсы» исправятся перед болельщиками

5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане встретится с «Амуром». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам льда: поставить на победу «барсов» в основное время можно с коэффициентом 1.45.

Анализ матча «Барыс» — «Амур» (04.09.2019)

«Барыс» сыграет на старте регулярного чемпионата со второй дальневосточной командой подряд. С первой как-то совсем не задалось: обученный, но крайне скромный по составу «Адмирал» увёз из Казахстана три очка (3:1). Андрей Скабелка явно рассчитывал не на такое начало сезона.



При этом с активностью и остротой проблем не возникло. Было видно, что хоккеисты соскучились по игре и на многое рассчитывают. Собственно, это хорошо прослеживается по статистике бросков, где преимущество оказалось более чем двукратным (34-15). Но проблема крылась в другом.



В дисциплине. То ли хозяева перенастроились и чрезмерно поддались эмоциям, то ли просто не учли изменения в трактовках правил, по которым две минуты теперь выписывают за малейший зацеп. В любом случае уже по итогам дебюта клуб из Казахстана получил пару тревожных звонков – два удаления за 10 минут, причём оба – на ровном месте (задержка клюшкой и нарушение численного состава).



Отбиться удалось, вот только никаких выводов не последовало. В итоге «Адмирал» забросил во втором периоде две шайбы за пять минут, обе – в большинстве. Тут уж «Барыс» зажал соперника и начал осаду, кое-как затолкал один гол (тоже в формате «5 на 4»), однако шанс спастись упустил. За 4,5 минуты до сирены хозяева получили численный перевес, но не смогли реализовать лишнего. А потом получили третью шайбу в пустые ворота.



«Амур» тоже начал с поражения – 1:2 от «Сибири». Хабаровчане полностью провали первый период (5-22 по броскам при одном удалении) и вполне могли отстать на 2-3 шайбы уже к перерыву. Но повезло — Марек Лангхамер тащил всё подряд, а на 14-й минуте получилось поймать новосибирцев на смене.



Хозяева отыгрались уже через 52 секунды, а вот дальше пошла вполне себе равная игра с шансами в обе стороны. «Сибири» повезло чуть больше (лазерный бросок Юусо Пуустинена из-под защитника в большинстве), хотя «тигры» крепко провели концовку. Повисли на воротах Харри Сятери и были близки к овертайму.



Проблемы с дисциплиной редко переходят у команд Скабелки из матча в матч, так что ждём от «Барыса» преображения. Жёсткий разговор по душам в раздевалке игроки заслужили, а потому мы вправе рассчитывать на агрессивный дебют. П1 в первом периоде за 2.04, верх «Барыса» по броскам на этом отрезке (нет в линии на данный момент), «гол в первые 10 минут» за 2.02 или даже ИТБ 1,5 шайб «Барыса» в первом периоде за 3.30 – любопытные варианты.

Второй вариант – аккуратный ИТБ 3 шайбы «Барыса» за 1.72. В минувшем сезоне «барсы» дважды играли с «тиграми» на своём льду, в первом случае они забили четыре гола, во втором – пять.

Ставки на матч «Барыс» — «Амур»

Проблемы с дисциплиной редко переходят у команд Скабелки из матча в матч, так что ждём от «Барыса» преображения. Жёсткий разговор по душам в раздевалке игроки заслужили, а потому мы вправе рассчитывать на агрессивный дебют и быстрый гол.



Ставка №1: гол в первые 10 минут за 2.02.



Ставка №2: победа «Барыса» в первом периоде за 2.04.



Ставка №3: ИТБ 3 шайбы «Барыса» за 1.72.