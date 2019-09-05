«Яндекс» покажет все игры сезона НХЛ в прямом эфире

Все игры сезона Национальной хоккейной лиги будут показаны на платформах «Яндекса» в прямом эфире, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба «Яндекса».
«В сезоне около 1300 игр, и они все будут показаны в прямом эфире, ранее такого никогда не было. Раньше зрителям в России были доступны для просмотра не все игры сезона, а теперь можно будет следить за всеми матчами», — сказал представитель компании.
Отмечается, что трансляции можно будет посмотреть бесплатно, с комментариями на русском языке. Смотреть игры можно будет на любых устройствах, кроме того, зрителям будут доступны повторы матчей и лучших моментов встреч.
Ранее правами на показ НХЛ в России владела телекомпания «Евроспорт». Соглашение было рассчитано на три сезона: с 2016/17 до 2018/19. Канал показывал 10 игр регулярного сезона в неделю и плей-офф в полном объёме. Сумма сделки не разглашалась.
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