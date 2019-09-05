Вице-президент НХЛ: «Яндекс» готов продвигать НХЛ в России так, как хотели мы

Исполнительный вице-президент Национальной хоккейной лиги по международной и медиа-стратегии Дэвид Пропер прокомментировал заключение многолетней сделки с российской компанией «Яндекс» по трансляции всех матчей НХЛ, начиная с этого сезона.
«Мы хотим показать другую сторону российских игроков русской фанатской аудитории. В «Яндексе» готовы работать с нами так, как мы хотели продвигать НХЛ и саму игру в хоккей в России, в том числе с оригинальным контентом о российских звездах НХЛ», — приводит слова Пропера американское издание Washington Post.
Ранее правами на показ НХЛ в России владела телекомпания «Евроспорт». Соглашение было рассчитано на три сезона: с 2016/17 до 2018/19. Канал показывал 10 игр регулярного сезона в неделю и плей-офф в полном объёме. Сумма сделки не разглашалась.
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