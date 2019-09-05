КХЛ оштрафовала Шустра за удар Умарку в голову
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча китайского «Куньлунь Ред Стар» и уфимского «Салавата Юлаева» (0:2). В концовке встречи защитник «драконов» Андрей Шустр жёстко атаковал форварда соперников Линуса Умарка, получив удаление «5+20».
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Куньлунь Ред Стар» Андрея Шустра по п.1.3.2. («Атака в голову или шею») статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении на сайте лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью
Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.
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