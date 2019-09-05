Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гулявцев: чтобы побеждать, нужно быть командой с первой до последней минуты

Гулявцев: чтобы побеждать, нужно быть командой с первой до последней минуты
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от проигрыша со счетом 2:3 в гостевом матче с казахстанским «Барысом».

«Обе команды стартовые матчи проиграли. Поэтому сегодня играли только на победу. Я это видел и в раздевалке, и на лавке, команда горела. Но, чтобы выигрывать матчи, нужно с первой и до последней минуты быть командой. Поодиночке такие матчи не выигрываются. По содержанию игры у меня к команде больших вопросов нет, есть вопросы к отдельным игрокам. Тем не менее не скажу, что сегодня были грубейшие ошибки. Считаю, игра была примерно равная. Готовимся к домашней серии», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Барыс» одержал первую победу в сезоне, одолев «Амур»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент