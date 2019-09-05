Гулявцев: чтобы побеждать, нужно быть командой с первой до последней минуты
Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от проигрыша со счетом 2:3 в гостевом матче с казахстанским «Барысом».
«Обе команды стартовые матчи проиграли. Поэтому сегодня играли только на победу. Я это видел и в раздевалке, и на лавке, команда горела. Но, чтобы выигрывать матчи, нужно с первой и до последней минуты быть командой. Поодиночке такие матчи не выигрываются. По содержанию игры у меня к команде больших вопросов нет, есть вопросы к отдельным игрокам. Тем не менее не скажу, что сегодня были грубейшие ошибки. Считаю, игра была примерно равная. Готовимся к домашней серии», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Барыс» одержал первую победу в сезоне, одолев «Амур»
- 5 сентября 2019
-
21:20
-
20:50
-
20:33
-
20:07
-
19:53
-
19:23
-
19:00
-
18:59
-
18:51
-
18:48
-
18:47
-
18:34
-
18:19
-
17:59
-
17:57
-
17:29
-
16:49
-
16:45
-
16:24
-
16:06
-
15:50
-
15:29
-
15:12
-
14:55
-
14:32
-
14:04
-
13:59
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:36
-
12:15
-
11:58
-
11:35
-
11:10
Партнерский контент