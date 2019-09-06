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Дедунов — об «Авангарде»: в такой команде каждый день черпаешь что-то новое

Дедунов — об «Авангарде»: в такой команде каждый день черпаешь что-то новое
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов поделился впечатлениями от первых месяцев пребывания в клубе.

«Я знал, куда шёл. Поэтому для себя решил, что должен делать в команде. Мне понятно, что от меня требуется. Испытываю только радостные эмоции от того, что пришёл в «Авангард». Легче ли мне без постоянных перелётов через всю страну? Безусловно. Перелёты стали короче, а переездов — меньше.

В такой команде каждый день черпаешь для себя что-то новое. В первую очередь отмечу, что хоккей — это игра нюансов и мелочей. Из них складываются и большие победы, и обидные поражения. Это, пожалуй, главное, что отмечу из первых месяцев работы с Бобом Хартли, Вячеславом Козловым и всеми хоккеистами «Авангарда», — цитируют Дедунова «Известия».

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