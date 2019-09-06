Стал известен новый совет директоров КХЛ

Опубликован новый совет директоров Континентальной хоккейной лиги. В список вошёл генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Общий состав совета директоров КХЛ на сезон-2019/20:
Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»
Чернышенко Дмитрий Николаевич – Председатель Правления – Президент КХЛ
Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ, Советник генерального менеджера АНО «Народная Команда – Хоккейный Клуб «Спартак»
Анисимов Алексей Владимирович – Главный арбитр КХЛ
Батехин Сергей Леонидович – Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
Величкин Геннадий Иванович – Член Правления ООО «КХЛ», Вице-президент по хоккейной деятельности и Председатель Правления АНО «Хоккейный клуб «Металлург»
Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО «ПХК ЦСКА»
Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО «Транснефть»
Крылов Александр Владимирович – Председатель совета директоров Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», Директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть»
Курбатов Дмитрий Анатольевич – Исполнительный директор Федерации хоккея России
Курри Яри – Президент ХК «Йокерит»
Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», Президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»
Медведев Александр Иванович – Президент ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт»
Морозов Алексей Алексеевич – Директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации
Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ПАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»
Ротенберг Аркадий Романович – Председатель Правления Федерации хоккея России
Ротенберг Роман Борисович – Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА»
Савицкис Юрис Янович – Президент OOO «Итера Латвия», Председатель Совета АО «Динамо Рига»
Фастовский Кирилл Валерьевич – Член Правления ООО «КХЛ», Генеральный менеджер Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»
Шуневич Игорь Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета ЗАО «ХК «Динамо Минск»
Жамнов Алексей Юрьевич — Первый вице-президент — Генеральный менеджер АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»
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