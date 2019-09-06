ЦСКА предложил увеличить лимит на легионеров в КХЛ до семи человек

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович выступил с предложением увеличения лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.



«По лимиту на легионеров ЦСКА предложил побороться с оттоком наших хоккеистов. Сегодня мы видим пример того, как наша лига является коммерческой и идёт вперёд большими шагами. Мы предлагаем увеличить лимит на легионеров с 5 до 7 человек. Из них один будет вратарём. И самое главное — чтобы «лимитчик» тоже мог быть иностранцем. Из североамериканской, швейцарской, немецкой, любой другой лиги, но который будет соответствовать уровню команды и повысит определённый интерес. Пусть за рубежом почувствуют, что мы тоже можем переманивать к себе хороших хоккеистов, которым 18-20 лет. Это было воспринято с интересом. Наверное, мы соберём рабочую группу и всё обсудим. Та же сборная Германии, которая отлично сыграла на Олимпиаде — у них в чемпионате 9 иностранцев. Это вопрос и к Федерации, и к Министерству спорта.



У нас из клуба каждый год до 8 человек уезжает в Северную Америку. Как с этим можно бороться? Только теми инструментами, которые практикуют они. Нужно это попробовать. Может быть, позже можно попробовать 2-3 легионеров в ВХЛ, МХЛ. Это вопрос будущего обсуждения, но нужно бороться с оттоком более явно, чем сейчас», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.