КХЛ сообщила о специальных акциях в день памяти «Локомотива»
В субботу, 7 сентября, в память о трагических событиях под Ярославлем восьмилетней давности КХЛ и клубы лиги проведут специальные акции, сообщает КХЛ в пресс-релизе.
На всех четырёх матчах в Хельсинки, Сочи, Хабаровске и Новосибирске будут выделены места на трибунах, на которых разложены 44 шарфа с логотипом ярославского «Локомотива» — по количеству погибших 7 сентября 2011 года.
Все восемь команд выйдут на лёд со специальными нашивками на игровых свитерах в память о трагическом событии. Кроме того, во дворцах будут оборудованы мемориальные зоны, матчи начнутся с минуты молчания.
В 2011 году страшная авиакатастрофа безвременно оборвала жизни 44 человек: игроков, тренеров, персонала «Локомотива», членов экипажа самолёта.
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