Есмантович: ЦСКА не рассматривал вопрос о матчах со СКА на стадионе «Лужники»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович очень рад, что в нынешнем сезоне московская команда проведёт шесть матчей регулярного чемпионата со СКА.
«Шесть матчей со СКА — это отлично. СКА — великолепная команда, принимать нас будут на площадке шириной в 26 метров. Просто супер, обалденно! Мы их регулярно обыгрывали, и они могли обидеться? Слушайте, это спорт. Мы и Омск обыгрывали шесть раз в прошлом году, а начали с поражения. Это спорт, выигрывает сильнейший.
Предполагается, что один из матчей в Питере состоится на футбольной арене. Детально об этом можно говорить ближе к планируемому сроку. Вопрос о проведении матчей на футбольном стадионе «Лужники» мы пока не рассматривали», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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