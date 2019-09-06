Есмантович: ЦСКА не рассматривал вопрос о матчах со СКА на стадионе «Лужники»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович очень рад, что в нынешнем сезоне московская команда проведёт шесть матчей регулярного чемпионата со СКА.



«Шесть матчей со СКА — это отлично. СКА — великолепная команда, принимать нас будут на площадке шириной в 26 метров. Просто супер, обалденно! Мы их регулярно обыгрывали, и они могли обидеться? Слушайте, это спорт. Мы и Омск обыгрывали шесть раз в прошлом году, а начали с поражения. Это спорт, выигрывает сильнейший.



Предполагается, что один из матчей в Питере состоится на футбольной арене. Детально об этом можно говорить ближе к планируемому сроку. Вопрос о проведении матчей на футбольном стадионе «Лужники» мы пока не рассматривали», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

