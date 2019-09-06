Джо Торнтон подписал новый контракт с «Сан-Хосе»

Нападающий Джо Торнтон подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс», информирует официальный сайт «акул». Договор подписан на один год. По информации американских СМИ, зарплата игрока составит $ 2 млн.



Следующий сезон для 40-летнего канадца станет 22-м в НХЛ. Джо дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостон Брюинз». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостона».



В минувшем сезоне ветеран провёл 73 матча в регулярном чемпионате в составе «Шаркс». На его счету 16 заброшенных шайб и 35 результативных передач при показателе полезности «+8» и 20 минутах штрафного времени.

«Сан-Хосе» добрался до финала Западной конференции, где уступил в шести матчах хоккеистам «Сент-Луис Блюз». Ранее подопечные Питера Дебура обыграли в семи матчах «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».