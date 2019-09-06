Мактавиш: в преддверии траурной даты поражению «Локомотива» нет оправданий

Главный тренер ярославского «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился мнением о матче с «Торпедо» (3:4).



«Для нас это очень неприятное начало сезона. Как и в стартовом матче, первый период сыграли неплохо, второй — провалили, в третьем уже играли по-другому. Имели моменты, даже почти сравняли счёт. Об отменённой шайбе сказать ничего пока не могу, момент ещё не видел. Думаю, физически мы готовы неплохо, все наши проблемы идут от головы. Через боль поражений и ошибок нам нужно справляться. Это психология.



Сегодня в первом периоде мы решили немного сократить «скамейку». Дали передохнуть Денису Алексееву, он центрфорвард нашего второго звена, которое пока выступает не слишком удачно.



В Ярославле завтра траурный день. То, что случилось восемь лет назад, — трагедия для всех нас. Многих погибших я знал лично. В преддверии этой даты нашему поражению нет оправданий.



Конечно, перед игрой с «Сочи» изменения могут быть, но мы говорим не об индивидуальных провалах, а о команде. Во втором периоде совершали глупые ошибки, нам нужно исправляться, но сделать это мы должны коллективно», — передаёт слова Крейга Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Тренеры-иностранцы пудрят мозги нашим клубам. Первого уже раскусили А ведь мы предупреждали, что от Яндача и Мактавиша толку не будет.