Немировски: доволен результатом игры с «Локомотивом», но есть над чем работать
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал о мыслях по поводу прошедшего матча с «Локомотивом» (4:3).
«Начали хорошо, были моменты, но мы не могли забить. Пропустили две шайбы, потом собрались и забили важные и логичные голы. В целом результатом игры доволен, хотя определенно есть над чем поработать.
Смотрели ли мы игру «Локомотива» со «Спартаком»? Конечно, мы всегда смотрим игры наших соперников. В этот раз было почти то же самое, что и в прошлый. Сегодня «Локомотив» вёл со счётом 2:0, всё было хорошо. Здесь, я думаю, больше не проблема соперника, а это мы начали играть лучше. Думаю, что именно это был ключевой момент игры», — передаёт слова Дэвида Немировски корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 6 сентября 2019
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