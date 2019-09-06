Немировски: доволен результатом игры с «Локомотивом», но есть над чем работать

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал о мыслях по поводу прошедшего матча с «Локомотивом» (4:3).



«Начали хорошо, были моменты, но мы не могли забить. Пропустили две шайбы, потом собрались и забили важные и логичные голы. В целом результатом игры доволен, хотя определенно есть над чем поработать.



Смотрели ли мы игру «Локомотива» со «Спартаком»? Конечно, мы всегда смотрим игры наших соперников. В этот раз было почти то же самое, что и в прошлый. Сегодня «Локомотив» вёл со счётом 2:0, всё было хорошо. Здесь, я думаю, больше не проблема соперника, а это мы начали играть лучше. Думаю, что именно это был ключевой момент игры», — передаёт слова Дэвида Немировски корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

