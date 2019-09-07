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Рылов: «Спартак» подвела дисциплина, все шайбы пропустили в меньшинстве

Рылов: «Спартак» подвела дисциплина, все шайбы пропустили в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Спартака» Яков Рылов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3 ОТ).

«Скажу банальные слова: никто не хотел уступать, жаль проигрывать в таком матче. Нас подвела дисциплина, все шайбы пропустили в меньшинстве — есть над чем работать. Как можно отрабатывать бросок от борта? Это была случайность, и мой гол оказался хорошим стечением обстоятельств. Сегодня команда боролась до конца, не сдавалась. Думаю, много матчей мы будем вытаскивать именно на характере», — приводит слова Рылова официальный сайт КХЛ.

Ранее подопечные Владимира Крикунова провели матчи с «Торпедо» (3:2) и минским «Динамо» (3:2), а «Спартак» сыграл с рижским «Динамо» (1:2 ОТ) и «Локомотивом» (2:5). 9 сентября «Динамо» встретится на выезде с «Витязем», а команда Олега Знарка днём ранее примет на своей площадке минское «Динамо».

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