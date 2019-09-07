Останется ли «Йокерит» на последнем месте на Западе?

Сегодня, 7 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре встречи регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих матчей:
— «Амур» — «Трактор»,
— «Сибирь» — «Салават Юлаев»,
— «Йокерит» — «Динамо» Р,
— ХК «Сочи» — «Ак Барс».
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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