Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Останется ли «Йокерит» на последнем месте на Западе?

Останется ли «Йокерит» на последнем месте на Западе?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 7 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре встречи регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих матчей:

— «Амур» — «Трактор»,
— «Сибирь» — «Салават Юлаев»,
— «Йокерит» — «Динамо» Р,
— ХК «Сочи» — «Ак Барс».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент