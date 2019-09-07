Потрясающий сейв Лангхамера при выходе игроков «Трактора» «2 в 1»

«Амур» принимает «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



В концовке первого периода челябинский клуб упустил прекрасную возможность открыть счёт в матче. Нападающие Томаш Гика и Лукаш Седлак убежали в контратаку — им противостоял один хоккеист дальневосточного клуба. Гика переадресовал шайбу Седлаку, но бросок легионера в блестящем стиле отразил голкипер «тигров» Марек Лангхамер.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Витасек, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Васильев — Коробов, Горшков — Капитуров — Руденков;

Кондратьев — Корягин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;

Александров, Железков — Кузнецов — Кацуба.



«Трактор»:



Федотов (Демченко);

Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Бабенко;

Калинин — Жиляков, Глинкин — Малыхин — Шолохов;

Сергиенко — Гришаков, Косов — Карлин — Фатеев.