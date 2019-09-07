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Потрясающий сейв Лангхамера при выходе игроков «Трактора» «2 в 1»

Потрясающий сейв Лангхамера при выходе игроков «Трактора» «2 в 1»
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» принимает «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В концовке первого периода челябинский клуб упустил прекрасную возможность открыть счёт в матче. Нападающие Томаш Гика и Лукаш Седлак убежали в контратаку — им противостоял один хоккеист дальневосточного клуба. Гика переадресовал шайбу Седлаку, но бросок легионера в блестящем стиле отразил голкипер «тигров» Марек Лангхамер.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Васильев — Коробов, Горшков — Капитуров — Руденков;
Кондратьев — Корягин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Александров, Железков — Кузнецов — Кацуба.

«Трактор»:

Федотов (Демченко);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Бабенко;
Калинин — Жиляков, Глинкин — Малыхин — Шолохов;
Сергиенко — Гришаков, Косов — Карлин — Фатеев.

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