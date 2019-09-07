«Сибирь» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ
«Сибирь» и «Салават Юлаев» назвали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Пиганович, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Логинов — Алексеев, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Первушин — Романцев — Яковлев;
Ефремов — Морозов, Чесалин — Торченюк — Казаков.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Пашнин — Сергеев, Солодухин — Кадейкин — Жарков;
Лисовец, Мухамадуллин, Амиров — Хохряков — Майоров.
«Мы выбрали капитана из «русской оппозиции». Потом взяли над ним контроль»
Эркка Вестерлунд выпустил книгу и рассказал о работе в «Салавате Юлаеве».
- 7 сентября 2019
-
12:37
-
12:31
-
12:00
-
11:19
-
11:14
-
11:04
-
10:30
-
10:12
-
10:07
-
09:48
-
09:30
-
09:21
-
09:15
-
09:06
-
08:43
-
00:58
-
00:15
-
00:12
-
00:00
- 6 сентября 2019
-
23:30
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:37
-
22:35
-
22:17
Партнерский контент