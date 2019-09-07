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«Сибирь» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Сибирь» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» и «Салават Юлаев» назвали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Пиганович, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Логинов — Алексеев, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Первушин — Романцев — Яковлев;
Ефремов — Морозов, Чесалин — Торченюк — Казаков.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Пашнин — Сергеев, Солодухин — Кадейкин — Жарков;
Лисовец, Мухамадуллин, Амиров — Хохряков — Майоров.

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