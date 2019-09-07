«Сибирь» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Сибирь» и «Салават Юлаев» назвали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Пиганович, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Логинов — Алексеев, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Тимашов, Первушин — Романцев — Яковлев;

Ефремов — Морозов, Чесалин — Торченюк — Казаков.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Пашнин — Сергеев, Солодухин — Кадейкин — Жарков;

Лисовец, Мухамадуллин, Амиров — Хохряков — Майоров.