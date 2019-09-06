«Мы выбрали капитана из «русской оппозиции». Потом взяли над ним контроль»

Тренер Эркка Вестерлунд написал книгу «Эркка – игра жизни», есть в ней и рассказы о России. Специалист и раньше не скрывал, что его стиль работы был непривычен для российских игроков, и в связи с этим у него возникали сложности в «Салавате Юлаеве». Однако в книге, отрывки из которой приводит финское издание Iltalehti, он и вовсе разоткровенничался, и вытащил на свет не самые приятные подробности своего опыта в Уфе в сезоне-2017/18. Вестерлунд рассказал о конфликтах внутри команды, интригах и о том, как «ломал» оппозиционеров.



Вестерлунд – один из самых авторитетных тренеров в Финляндии. Он создал нынешнюю систему подготовки молодых финских хоккеистов, выигрывал серебро и бронзу Олимпиад (а в Сочи ещё и выбил Россию в четвертьфинале). В КХЛ он пришёл вместе с «Йокеритом» (клуб вступил в лигу в 2014 году), а в сезоне-2017/18 тренировал «Салават».

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Когда игроки зашли в раздевалку, начался ад»

«Мы выиграли первый матч сезона, а второй проиграли. После игры генеральный менеджер зашёл в тренерскую. Он спросил, будем ли мы наказывать некоторых игроков или наполовину урезать их бонусы за первую победу. Если команда выиграет следующий матч, наказания не будет».

По словам Вестерлунда, игроки и руководство команды получали около $ 1500 за каждую победу. Эти деньги использовались в качестве кнута и пряника. «Я был в замешательстве – как мы их накажем? Я думал, что команда выигрывает и проигрывает вместе. Если наказывать, то всех».



В концовке третьего матча («Салават» проиграл «Куньлуню» 1:2) главная звезда команды Линус Умарк допустил роковую ошибку – соперник перехватил его передачу в своей зоне, убежал в атаку и забил за две секунды до конца основного времени.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.



«Когда игроки зашли в раздевалку, начался ад. Капитан команды (Денис Куляш) и его ассистент (ассистентами в том сезоне были Энвер Лисин и Илья Зубов. – Прим. «Чемпионата») орали во всё горло, нападая на Умарка с обвинениями. Генеральный менеджер (в первой половине сезона-2017/18 генменеджером «Салавата» был Леонид Вайсфельд. – Прим. «Чемпионата») потребовал дополнительно наказать игроков. Так для меня началась российская хоккейная жизнь. Так вот какой она будет?».



«Я сначала не знал, что игроки получали и личные бонусы. Многие получали большие бонусы за голы и передачи. Когда команда побеждала, игроки всё равно думали лишь о своих очках и бонусах. Такие условия контрактов не способствовали командному успеху».



Результаты команды в начале сезона были неудовлетворительными, и давление на тренерский штаб росло. Вестерлунд узнал, что даже Рустэм Хамитов (на то время – президент республики Башкортостан) поручил лидерам команды взять на себя часть работы тренеров. Ещё он выяснил, что между некоторыми русскими игроками и легионерами, особенно Умарком, были старые обиды.

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«Мы поймали капитана пьяным – это был последний гвоздь в крышку его гроба»

«На одном собрании, где разбиралась игра соперника по видео, один игрок сидел, уставившись в пол, и не смотрел на экран. После собрания я попросил его остаться. Он был уставшим, глаза красные. Скорее всего, он был пьян. Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом, насколько я мог доверять этим игрокам? А ведь успех команды был в их руках».



Книга Вестерлунда посвящена его философии работы, которая ставит во главу угла игроков и провозглашает постоянный процесс обучения для тренера. Он сделал вывод, что в России такой подход не работает, потому что в России тренеры применяли запугивания и угрозы, отдавали приказы.

«Мы хотели направлять игроков по-своему. Им всегда указывали, что надо делать, и у них не было желания думать самим. Они хотели, чтобы им руководили и говорили, что делать. В середине сезона сменился капитан (Куляша обменяли в «Автомобилист». – Прим. «Чемпионата»). Тренерский штаб выбрал нового капитана из «русской оппозиции» (капитаном был назначен Александр Логинов. – Прим. «Чемпионата»).



«Из-за различных событий мы получали всё больше контроля над капитаном. Последний гвоздь в крышку гроба был забит, когда мы поймали его с поличным – он пил. Теперь он был загнан в угол, и у него было два варианта – перейти на нашу сторону или уйти. Так мы на некоторое время успокоили ситуацию в команде».



«Этого ли я хотел? Вся энергия уходила на решение конфликтов между игроками. В Финляндии мы переходим от авторитарного подхода на подход, ориентированный на игроков. А в России мне надо было вернуться к авторитарному стилю работы. Не думаю, что в Финляндии я когда-нибудь работал в такой авторитарной атмосфере, как в Уфе. Это утверждает меня в мысли, что в Финляндии мы движемся в правильном направлении».

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Салават» прошёл «Авангард» в семи матчах первого раунда, а затем проиграл «Трактору», тоже в семи матчах. Вестерлунду предлагали остаться в Уфе, но тот хотел улучшения финансовых условий, а клуб на это не пошёл. Наверное, это к лучшему – иногда бывает так, что команда и тренер просто друг другу не подходят. Уфимцев возглавил его помощник Николай Цулыгин, который сумел расположить к себе и россиян, и легионеров, сплотил команду и вывел её в финал Востока.