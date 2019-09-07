Метсола: в Новосибирске играть куда приятнее, чем в Китае

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал выездную победу со счётом 3:1 в матче с «Сибирью» (3:1).



«Мы бились из всех сил. Возможно, не всё получалось, но это лишь третья игра сезона. Главное, что заработали два очка, значит, была хорошая выездная игра. Против Харри Сятери было интересно играть. Мы хорошие друзья, давно знаем друг друга и давно соперничаем. Я был очень рад его увидеть.



Поездка в Китай, конечно, была непростой. Очень долгий перелёт, смена часовых поясов. Лёд был действительно плохим, болельщиков на трибунах мало — в такой обстановке не слишком весело играть. Но мы смогли выиграть один матч у «Куньлуня» и рады, что смогли удачно сыграть в Новосибирске. Здесь куда приятнее — лёд хороший, коробка новая, атмосфера отличная», — сказал Метсола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Метсола — о матчах с «Куньлунем» в Шэньчжэне: давайте уже уедем отсюда