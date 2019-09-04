Метсола — о матчах с «Куньлунем» в Шэньчжэне: давайте уже уедем отсюда

«Салават Юлаев» победил «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Николая Цулыгина. Матч был сыгран в Шэньчжэне на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады.



Лучшим игроком матча в «Салавате Юлаеве» был признан голкипер Юха Метсола. По традиции вратарь был должен произнести небольшую речь, в которой заявил: «Давайте уже уедем отсюда».



Напомним, на арене в обоих матчах были технические проблемы и низкое качество льда. Вторую игру посетило только 800 зрителей.



Счёт во встрече открыл защитник уфимской команды Михаил Пашнин. Михаил получил передачу в средней зоне от Александра Кадейкина, докатил до ворот и с неудобной руки направил шайбу в цель. Окончательный счёт установил Максим Майоров, реализовавший большинство.

Посмотреть видео можно в «твиттере» уфимского клуба.