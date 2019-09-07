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«Йокерит» одержал первую победу в сезоне, забив семь голов рижскому «Динамо»

«Йокерит» одержал первую победу в сезоне, забив семь голов рижскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Финский хоккейный клуб «Йокерит» на домашней площадке обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, матч завершился со счётом 7:2. Для подопечных Лаури Марьямяки победа стала первой в сезоне-2019/20, коллектив из Латвии потерпел первое поражение.

Хозяева уверенно стартовали, забросив в первом периоде две шайбы усилиями нападающих Стива Мозеса и Петера Регина. Второй период получился более результативным: команды забили на двоих шесть голов. У «Йокерита» отличились Петри Контиола, Микко Лехтонен и оформивший дубль Никлас Йенсен. В составе «Динамо» два точных броска на свой счёт записал нападающий Якоб Берглунд. Окончательный счёт установил нападающий «джокеров» Антти Оксанен в третьем периоде.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
7 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Мозес (Эронен) – 07:01' (5x5)   2:0 Регин (Лехтонен, Мозес) – 16:50' (5x4)   3:0 Контиола – 20:20' (5x5)   4:0 Йенсен (Лепистё, Контиола) – 26:30' (5x5)   5:0 Лехтонен (Регин) – 32:18' (5x4)   5:1 Берглунд (Улльстрём, Третьяк) – 35:38' (5x4)   6:1 Йенсен (Лепистё, Контиола) – 37:50' (5x4)   6:2 Берглунд (Улльстрём) – 38:06' (5x5)   7:2 Оксанен (Хаапала, Мозес) – 48:22' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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