«Йокерит» одержал первую победу в сезоне, забив семь голов рижскому «Динамо»

Финский хоккейный клуб «Йокерит» на домашней площадке обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, матч завершился со счётом 7:2. Для подопечных Лаури Марьямяки победа стала первой в сезоне-2019/20, коллектив из Латвии потерпел первое поражение.



Хозяева уверенно стартовали, забросив в первом периоде две шайбы усилиями нападающих Стива Мозеса и Петера Регина. Второй период получился более результативным: команды забили на двоих шесть голов. У «Йокерита» отличились Петри Контиола, Микко Лехтонен и оформивший дубль Никлас Йенсен. В составе «Динамо» два точных броска на свой счёт записал нападающий Якоб Берглунд. Окончательный счёт установил нападающий «джокеров» Антти Оксанен в третьем периоде.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.