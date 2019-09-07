Квартальнов: после большой площадки приезжать на канадскую — непривычно
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от победы в матче с хоккейным клубом «Сочи» (6:3).
«Довольно хороший старт. Первые пять минут удачно сложились, забили хороших голов. Но «Сочи» тоже доставили нам проблемы. У нас есть вопросы к игрокам. А так победа есть победа.
На площадке какого размера «Ак Барсу» комфортнее? Ну что ж я скажу, а нам потом играть все равно на них. Приехать на канадскую площадку после «финки» — хорошо. После большой приезжать играть на маленькую, конечно, непривычно. Но для нас сегодня всё сложилось», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Ак Барс» победил «Сочи», забросив шесть шайб
- 7 сентября 2019
-
20:34
-
20:26
-
20:16
-
19:56
-
19:49
-
19:23
-
18:59
-
18:30
-
18:27
-
17:49
-
17:30
-
17:08
-
17:08
-
16:51
-
16:49
-
16:47
-
16:40
-
16:21
-
16:15
-
16:12
-
15:56
-
15:39
-
15:07
-
14:32
-
14:27
-
14:11
-
13:46
-
13:29
-
13:04
-
12:37
-
12:31
-
12:00
-
11:19
-
11:14
-
11:04
Партнерский контент