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Квартальнов: после большой площадки приезжать на канадскую — непривычно

Квартальнов: после большой площадки приезжать на канадскую — непривычно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от победы в матче с хоккейным клубом «Сочи» (6:3).

«Довольно хороший старт. Первые пять минут удачно сложились, забили хороших голов. Но «Сочи» тоже доставили нам проблемы. У нас есть вопросы к игрокам. А так победа есть победа.

На площадке какого размера «Ак Барсу» комфортнее? Ну что ж я скажу, а нам потом играть все равно на них. Приехать на канадскую площадку после «финки» — хорошо. После большой приезжать играть на маленькую, конечно, непривычно. Но для нас сегодня всё сложилось», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

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«Ак Барс» победил «Сочи», забросив шесть шайб
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